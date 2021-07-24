إيطاليا: أصحاب الديسكو يستأنفون ضد قرار الإغلاق

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - استأنف أصحاب الملاهي الليلية والديسكو والحانات في إيطاليا يوم الجمعة ضد مرسوم حكومي جديد بشأن فيروس كورونا يبقيهم مغلقين حتى إشعار آخر.



استأنف المديرون والمالكون أمام المحكمة الإدارية الإقليمية المحلية (TAR).



وافق مجلس الوزراء يوم الخميس على مشروع Green Pas الجديد للمطاعم والحانات والملاعب وغيرها من الأماكن اعتبارا من 6 أغسطس ، لكنه استثنى المراقص والنوادي الليلية من الإجراء. (أنسامد).



