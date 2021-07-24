إيطاليا: أصحاب الديسكو يستأنفون ضد قرار الإغلاق

أولمبياد:روسي وفيفياني يقودان منتخب إيطاليا في حفل الافتتاح
لأول مرة إيطاليا تحمل رايتين مزدوجتين
موجة حرارة تضرب إيطاليا نهاية هذا الأسبوع
الإمارات:152,302 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
فينتوتين ، منطاد للاحتفال بالذكرى الثمانين لبيان يوروبا ناو
احتفالات بعيد الفادي الاقدس بالبندقية
ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا