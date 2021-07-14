إيطاليا: مجلس الوزراء يحظر السفن السياحية في البندقية

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - أعلن وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني أن مجلس الوزراء الإيطالي أصدر قرارًا يحظر السفن السياحية من مدينة البندقية "فينيسيا"، واصفا ذلك بأنه "يوم تاريخي"، موضحا أن القرار يتضمن أيضا حماية العمال الذين سيتضررون.



وأوضح فرانشيسكيني أن السفن السياحية ستنتقل إلى أرصفة في ميناء مارجيرا الصناعي ابتداءا من أغسطس القادم.



وتابع الوزير:" ليس من المبالغة تحديد هذا اليوم بأنه تاريخي، لأنه بعد سنوات من الانتظار، لن تمر السفن الكبيرة أمام سان مارك أو عبر قناة جيديكا، ابتداء من الأول من أغسطس".



وفي 21 يونيه الماضي، حذرت منظمة اليونسكو من أن بقاء المدينة سيكون أكثر عرضة للخطر إذا لم يتم إصدار قرار يحظر دائما السفن السياحية من الرسو فيها.



وقالت هيئة التراث التابعة للأمم المتحدة أنها ستدرس اقتراحا لوضع البندقية على قائمتها المهددة بالانقراض في جلستها العامة يومي 16 و31 يوليو.



وفي حالة الموافقة على القرار، ستطالب الهيئة الحكومة الإيطالية اتخاذ إجراءات عاجلة بحلول فبراير المقبل. (أنسامد).



