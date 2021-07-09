قضية أندريا كوستانتينو تصل للمؤسسات الأوروبية

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - وصلت قضية أندريا كوستانتينو، رجل أعمال من ميلانو يقبع في السجن منذ مارس في أبو ظبي، إلى المؤسسات الأوروبية.



بعث رئيس وفد حزب "إخوان إيطاليا" في البرلمان الأوروبي، كارلو فيدانزا، برسالة عاجلة موقعة من 27 نائباً إيطاليًا من مختلف المجموعات السياسية، إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.



تشير الرسالة إلى "الإجراءات التعسفية" لاعتقال كوستانتينو، وعدم معرفة التهم الموجهة ضده و صعوبة تعيين محام، والظروف النفسية والجسدية التي يمر بها، وغياب رد السلطات الإماراتية على الدبلوماسية الإيطالية. (أنسامد).



