منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من خطربطالة الشباب في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - قات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ناقوس الخطر بشأن بطالة الشباب في إيطاليا في تقريرها الأخير لتوقعات التوظيف ، مشيرى أن بطالة الشباب الإيطالي ارتفعت من المستوى المرتفع بالفعل البالغ 28.7٪ إلى 33.8٪ في يناير 2021.



وأضافت أن إيطاليا كانت واحدة من الدول القليلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي ظلت فيها بطالة الشباب قريبة من أعلى مستوياتها طوال ربيع عام 2021.



على سبيل المثال ، بلغت بطالة الشباب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل ذروتها عند 19٪ في أبريل 2020 لكنها عادت إلى 15٪ في أبريل 2021.



توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يعود معدل البطالة العام في إيطاليا إلى مستويات ما قبل COVID في الربع الثالث من عام 2022.



وأشارت إن معدل البطالة في إيطاليا ارتفع من 9.5 بالمئة في الربع الأخير من 2019 إلى 10.5 بالمئة في مايو 2021 (أنسامد).



