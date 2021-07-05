إيطاليا: ثلث السكان تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - يقترب عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في إيطاليا ضد فيروس كورونا إلى 20 مليون مواطن، أي أكثر من ثلث عدد السكان.



وأعلن مفوض الطوارئ، فرانشيسكو فيليولو أن 19،960،078 شخص قد تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا.



ورغم هذا الرقم، دعا وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، إلى الحذر، مشددا على أن التحدي لم يتم عبوره بعد، ومؤكدا أن الوزارة ستركز على تطعيم المراهقين، لضمان عودة الدراسة.



وبين الوزير أن حملة التطعيم تستهدف أيضا من هم أكثر من 60 عاما، الذين تلقوا فقط جرعة واحدة، جنبا إلى جنب مع المراهقين، وذلك قبل الخريف القادم، رغم المؤشرات التي بدأت تظهر لفصيلة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد. (أنسامد).



