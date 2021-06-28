جميع الإيطاليين سيكونوا قد تلقوا الجرعة الأولى بحلول الصيف

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا أن جميع الإيطاليين سيكونوا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا بحلول الصيف.



وتابع الوزير، خلال زيارة إلى مستشفى سانتو ستيفانو:" هدفنا الملموس هو تطعيم كل الإيطاليين الذين يريدون ذلك، بالجرعة الأولى بنهاية الصيف".



وفي نفس السياق، شدد الوزير على أهمية الكمامات، مؤكدا أهميتها كعنصر أساسي في محاربة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف الوزير:" اليوم يوم جميل لأن بلادنا كلها من الآن فصاعدا في المنطقة البيضاء، وهو ما يسمح لنا بالمزيد من الحريات، ولكن ينبغي الاستمرار على طريق الحرص والحذر لأن المعركة لم نفز بها بعد، ولا يزال الفيروس ينتشر بشكل كبير". (أنسامد).



