البرلمان الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لشهادة "كورونا"

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - صوت النواب في البرلمان الأوروبي، لصالح شهادة تسلم للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد كورونا، في إجراء يهدف لتسهيل الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي، وعودة الانتعاش الاقتصادي.



وعقب هذا التصويت، سيتعين على المجلس الأوروبي تبني القرار بشكل رسمي ونشره في الصحيفة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ والتطبيق الفوري بداية من 1 يوليو المقبل.



وصوت 546 عضوا في البرلمان بالترحيب لهذه الشهادة الرقمية، في حين تم تسجيل 93 معارضة و51 امتناع عن التصويت.



الشهادة سيتم تسليمها مجانيا من السلطات الوطنية وستصبح متاحة بشكل رقمي أو ورقي مع كود "كيو أر QR"، إذ ستثبت أن الشخص الذي يحملها قد تلقى اللقاح ضد كورونا أو أجرى مسحة سلبية مؤخرة، أو أنه تعافى من الإصابة، أي أنها 3 شهادات مختلفة.



الشهادات التي سيتم تسليمها، ستكون إطار أوروبي مشترك، ويتم الاعتراف بها في جميع دول الاتحاد الأوروبي، كما ستمنع أي محاولات للتهرب أو التزوير.



الشهادة التي سيتم العمل بها على مدار 12 شهرا، ليست وثيقة سفر في حد ذاتها، ولكن ستسمح لحاملها بعدم الخضوع لقيود سفر جديدة من الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، مثل الحجر الصحي أو العزل أو الفحوصات. (أنسامد).



