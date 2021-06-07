إيطاليا: وفاة المغني ميكيل ميرلو عن عمر 28 عاما

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - توفى المغني الإيطالي، ميكيل ميرلو، اليوم الأثنين، في مستشفى في بولونيا، بعد أن دخل المشفى أمس، جراء نزيف في المخ، ناجم عن هجوم مفاجئ لسرطان الدم.



المغني البالغ من العمر 28، عام، الذي يعرف باسم "مايك بيرد"، حظي بشهرة كبيرة بعد ظهوره في عروض المواهب "أكس فاكتور"، و"أميتشي".



وكان ميرلو قد تم إرساله إلى منزله من قبل مستشفى في بولونيا، بعدما شخصت الأعراض التي لديه بأنها ناجمة عن فيروس غير ضار نسبيا.



وأصدرت عائلته بيانا تنفي فيه التقارير التي تم نشرها بأنه تم تطعيمه ضد فيروس كورونا، وأن الأعراض التي أدت إلى وفاته كانت بسبب الجرعة التي تلقاها. (أنسامد).



