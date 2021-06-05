فيلم"موريتي" يتنافس على السعفة الذهبية في مهرجان "كان"

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - أعلن المنظمون أن فيلم ناني موريتي Nanni Moretti الجديد ، تري بياني Tre Piani ، سيكون من بين المتنافسين على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الرابع والسبعين.



الفيلم من بطولة مارغريتا باي وريكاردو سكامارسيو ، وهو مقتبس من رواية الكاتب الإسرائيلي إشكول نيفوالذي يحمل نفس الإسم.



فاز المخرج والممثل الإيطالي البالغ من العمر 67 عامًا بجائزة Palme d'Or لعام 2001 مع The Son's Room وكان رئيس لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في عام 2012.



يقام مهرجان كان السينمائي 2021 من 6 إلى 17 يوليو. (أنسامد).



