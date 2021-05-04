اعادة تشغيل 14 قاعة عرض في اوفيزي جاليري

(أنسامد) - مايو 4 - روما - تمت اعادة تشغيل 14 قاعة عرض جديدة في اوفيزي جاليري بفلورنسا تضم اللوحات الفلورنسية والإميلية والرومانية لالتي تعود الي عام 500 والتي تم الحصول عليها مؤخرًا من روائع وصور ذاتية تم جمعها على مر القرون.



وهكذا يعيد معرض أوفيزي فتح أبوابه للزوار من خلال 14 قاعة جديدة وبعض المستجدات في مسار مدخل المتحف للتخلص من طوابير الانتظار الطويلة في حقبة ما قبل كوفيد.



في المجموع ، مع إعادة الافتتاح غدًا ، سيفتتح Uffizi مساحات جديدة تصل الي 2000 متر مربع: هناك 14 قاعة عرض جديدة في الطابق الأول من المعرض ، تُستخدم حتى الآن للمعارض المؤقتة ، أو الغرف المغلقة الحقيقية ، و 22 غرفة في الطابق الأرضي ، تم ترميمه اواستخدامها في وظائف وخدمات المدخل المختلفة (مرحاض ، غرف تغيير الملابس والغرف الفنية). سيكون هناك 129 عملاً إضافيًا مرئيًا للجمهور في المعرض.



..كانوا في المستودعات ، أو أتوا من مقتنيات أو تبرعات ، بعضها لم يعرض منذ عقود. (أنسامد).



