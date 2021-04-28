عودة المسرحيات الكلاسيكية إلى مسرح سيراكوزا

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - سيعاد فتح تياترو غريكو في سيراكوزا ، صقلية ، مع كلاسيكيات بما في ذلك "Baccanti" للمخرج Euripides .



حددت مؤسسة Inda لموسم 2021 ثلاثة إنتاجات جديدة تهدف إلى تجديد المآسي الكلاسيكية من خلال عيون فنانين معاصرين عظماء مع جزء من البرنامج الذي تم إلغاؤه في عام 2020 بسبب COVID.



ومن المقرر أن يبدأ الموسم رقم 56 في الفترة من 3 يوليو حتى 22 أغسطس ، ويقدم نسختين متماثلتين ومسرحية جديدة لكاتالونيا كارلس بادريسا ، من بين مؤسسي شركة Fura dels Baus ، وهي شركة احتفلت عالميًا بقدرتها على إعادة كتابة لغة المسرح المعاصر.



كما سيتم تخصيص معرض تفاعلي للصور التاريخية لهذا الحدث. سيتم عرضه في Inda من صيف 2021 حتى شتاء 2022.



بدءًا من 29 أبريل ، سيكون من الممكن تحويل التذاكر التي تم شراؤها في عام 2020 لمشاهدة العروض المجدولة هذا العام. (أنسامد).



