إيطاليا : بركان " إتنا " يطلق عمودا من الحمم البركانية

(أنسامد) - مارس 13 - روما - أطلق بركان " إتنا " يوم الجمعة عمودا من الحمم البركانية يبلغ ارتفاعه ستة كيلومترات في أحدث سلسلة من الانفجارات المذهلة من أعلى بركان نشط في أوروبا.



أطلق البركان الرماد على كاتانيا القريبة لكن مطار مدينة صقلية الشرقية كان لا يزال يعمل. ساعد النسيم الجنوبي الشرقي في نقل العمود العالي والكثيف من الرماد الحجري عبر المدينة.



سقطت الحمم أيضا على عدد من البلدات والقرى الأصغر على المنحدرات الجنوبية لإيتنا بما في ذلك نيكولوسي وتريكاستاني وبيدارا وأسي سانت أنتونيو وسان جريجوريو. كما أطلق البركان الأيقوني تدفقا جديدا للحمم البركانية.



قال معهد علم البراكين INGV إنها كانت "النوبة الثانية عشرة" في أحدث مرحلة من النشاط البركاني لإتنا ، والتي بدأت في منتصف فبراير . (أنسامد).



