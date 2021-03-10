إيطاليا تنتج 10 مليون جرعة خلال 2021

(أنسامد) - مارس 10 - روما - أعلنت الغرفة التجارية الإيطالية الروسية توقيع اتفاقية أولية في أوروبا بين صندوق الحكومة الروسية وشركة أديني فارما- بيوتيك، لانتاج لقاح "سبوتنيك في" الروسي في إيطاليا.



وأوضح البيان:" في الساعات القليلة الماضية، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كبريل يميترييف، أنه توصل إلى اتفاق مع شركة أديني فارما- بيوتيك، لإنتاج سبوتنيك في في إيطاليا، حيث وقع أول عقد أوروبي لمتجر إنتاج اللقاحات، ستسمح الشراكة ببدء الإنتاج في يوليو 2021".



وسيسمح هذا الاتفاق بانتاج 10 مليون جرعة بحلول نهاية العام، بحسب الغرفة التجارية، مشيدة بأهمية هذا الاتفاق في خلق فرص عمل جديدة والسماح لإيطاليا بالتحكم في عملية انتاج اللقاح. (أنسامد).



