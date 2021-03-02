نزهة ونبيذ ولحوم في كوخ..تغريم 5 أشخاص في روكامونتيبيانو

(أنسامد) - مارس 2 - روما - إيطاليا: ضاربين بالغرامة عرض الحائط.. 5 أشخاص يذهبون لنزهة وسط الطبيعة في رغم أن الأجواء مناسبة للتنزه والعيش وسط الطبيعة، لكن لا ينبغي نسيان الإجراءات الصحية المفروضة لكبح جماح فيروس كورونا.



وهذا ما وقع فيه 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، حينما ذهبوا في نزهة بالقرب من المزرعة القديمة في روكامونتيبيانو، ونصبوا كوخا لتناول النبيذ واللحوم.



غير أن قوات من الجيش وصلت إلى المكان، بعد بلاغات أدلى بها السكان في المناطق المحيطة، وتم فرض غرامات ضدهم لخرقهم أحكام مكافحة وباء كورونا المستجد.



ورغم هذه الغرامة، إلا أن الخمس أشخاص، حظوا بيوم جميل وأحضروا مجموعات من النبيذ البارد واللحوم والجبن، وأقاموا طاولة للطعام في فناء الكوخ، مرتبة بأدق التفاصيل مع الكراسي ومفارش المائدة وأدوات المائدة. (أنسامد).



