إيطاليا.. رسومات جديدة لموقع الترويج السياحي لإميليا رومانيا

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - أجرى موقع الترويج السياحي الإقليمي لإميليا رومانيا: www.emiliaromagnaturismo.it تغييرات كبيرة بإضافة رسومات ووظائف جديدة تسمح للمستخدمين بالحصول على تجربة ممتعة واستكشاف كل ما يرغبون فيه في الإقليم.



وخضع الموقع لعملية إعادة تصميم كاملة لتحسين تجربة المستخدم عبر أجهزة المحمول، حتى يتمكن من الحصول على تجربة ذات طابع خاص للعطلة في الإقليم.



ووفقا للإحصاءات، فإن أكثر من 70% من مستخدمي الموقع يدخلون عليه من الهواتف الذكية، وهو ما ركز المبرمجون عليه في إعادة تصميم الموقع. ورغم ذلك، فلم يتغاضى المبرمجون عن تطوير الموقع للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر.



ومن بين العناصر التي تم تغييرها، هو تعديل الوصول للمحتوى، فبدلا من العثور على عرض أساسي للمعلومات، يجد المستخد أمام نهج جديد يقوم على ملئ خطوات قبل الانطلاق واكتشاف ما تقدمه المنطقة، وكذلك الحصول على مقترحات لأفكار جديدة والتعرف على الجدول الزمني للفعاليات، إضافة إلى الحصول على خطة مقترحة لقضاء الإجازة.



(أنسامد).



