إيطاليا:اختيار 13زوج في احتفال "نادي جوليت"للخطابات الغرامية

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - حصد 13 شاب وفتاة عاشقين من باليرمو ومارسيليا وميتشجان، جائزة النسخة التاسعة من " كارا جوليت"، لأفضل الخطابات، من بين آلاف خطابات الحب التي تم ارسالها من حول العالم لنادي جوليت في مدينة فيرونا الإيطالية، بمناسبة عيد الحب.



وبث حفل توزيع الجوائز بشكل مباشر، مساء أمس الأحد، على صفحة النادي على فيسبوك، تحت عتوان "دانتي العشاق".



وصدحت، أمس، كلمات "سانت فلانتين" في "حكاية الجنة" لدانتي، في شوارع فيرونا برنارد، والعذراء مريم، إذ قدم "صندوق دانتي" للجمهور، مقاطع مخصصة للحب، بينما أعدت أسيا أرجينتو، مقدمة قصيرة عن هذا الشاعر الكبير.



إلى جانب ذلك، فقد تم تقديم "حكاية الجحيم"، التي تتناول قصة بول وفرانشيسكا، وقدمتها إيزابلا راجونيز، وعذفها أندريا ماجانوتو، التابع لشركة كازا شاكسبير، في فيرونا.



وفي نهاية الاحتفال، أضيء مبنى العمودية في االمدينة بعشرات القلوب الحمراء، متمنية عيد "فلانتين سعيد" لكل العشاق. (أنسامد).



