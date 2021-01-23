إرتفاع معدل الطلاق في إيطاليا بنسبة 60٪ في عام 2020

(أنسامد) - يناير 23 - روما - إرتفع معدل الطلاق في إيطاليا بنسبة 60٪ في عام 2020 ، وفقا لجمعية الطلاق الوطنية الإيطالية (l'Associazione nazionale divorzisti italiani) وقال رئيس الرابطة ، ماتيو سانتيني ، رئيس الاتحاد ، لشبكة سكاي TG24: "لقد زادت طلبات الانفصال كثيرا ، ويرجع ذلك أساسا إلى التعايش القسري".



وأشار محامون إن 40 في المائة من الحالات يرجع سبب الطلاق إلى حقيقة أن الإغلاق زاد من صعوبة إخفاء الخيانة الزوجية و "الحياة المزدوجة" وأن 30 في المائة أخرى من حالات الانفصال كانت بسبب العنف المنزلي ، وتم إدراج الـ 30 في المائة المتبقية على أنها تعود لأسباب أخرى.



قال سانتيني: "مشاركة عطلات نهاية الأسبوع والأمسيات شيء آخر ، لكن مشاركة اليوم بأكمله مع كل المشاكل المتعلقة بالطوارئ الصحية شيء آخر: الإجهاد الصحي الناتج عن المرض ، وقلة العمل ، والعيش مع أطفال يعانون من صعوبات تتعلق بالتعلم عن بعد وهذا يتسبب في انفجار انفعالي يؤدي إلى الرغبة في الانفصال وطلب الانفصال ".



كما هو الحال مع العديد من مجموعات الإحصاءات في إيطاليا ، كان هناك فرق ملحوظ بين شمال وجنوب البلاد.



كان هناك أكثر من ضعف عدد حالات الانفصال المسجلة في الشمال في عام 2020 ، مع 450 لكل ألف زوج في الشمال و 200 في جنوب إيطاليا.



أكدت العديد من الدراسات الإيطالية أن الوباء والأزمة الاقتصادية اللاحقة لها تأثير كبير على الأسر ، حيث وجدت وكالة الإحصاء الوطنية Istat أن معدل المواليد المنخفض بالفعل في إيطاليا كان ينخفض ;;أكثر بسبب "مناخ الخوف وعدم اليقين وتنامي الصعوبات المرتبطة بالتوظيف والدخل الناتج عن الأحداث الأخيرة ". (أنسامد).



