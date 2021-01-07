انخفاض الاسعار جراء تراجع الاستهلاك في إيطاليا

انسامد - 7 يناير/ كانون الثاني - انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية في إيطاليا في المتوسط، بنسبة 0،2%، خلال عام 2020، جراء تراجع الاستهلاك والقوة الشرائية بسبب وباء كورونا.



وأظهرت بيانات للمعهد الوطني الإيطالي للاحصاء، وفق نتائج أولية أن هذا الانخفاض يأتي على عكس الزيادة التي شهدها عام 2019، بنسبة +0،6%.



ولفت المعهد إلى أن أكثر القطاعات المتأثره هي مواد الوقود التي انخفضت أسعارها خلال عام 2020، بنسبة 8،4%، بالمقارنة بعام 2019، موضحا أن الانخفاض في أسعار المواد الاستهلاكية هو ثالث تراجع تم تسجيله منذ عام 1954، إذ تم تسجيل تراجع في عام 1959 بنسبة -0،4%، وفي عام 2016، بنسبة -0،1%. ورغم ذلك، فقد سجلت أسعار التبغ خلال شهر ديسمبر 2020، زيادة بنسبة 0،3% على أساس شهري، وانخفاض بنسبة 0،1% على أساس سنوي.



