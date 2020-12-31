البابا: الامتنان والشكر يجعل العالم أفضل

أنسامد - 31 ديسمبر / كانون الأول - تابع البابا فرنسيس خلال لقائه
العام الأسبوعي يوم أمس الأربعاء ، الأخير من عام 2020 ، في سلسلة
تعليمه المسيحي عن الصلاة ، أهمية الامتنان في الصلاة ، التي قال
إنها تجعل العالم أفضل وتجلب الأمل ، وفقا لموقع الفاتيكان نيوز.
وقال البابا إن هذه الحلقة "تقسم العالم إلى قسمين: أولئك
الذين لا يشكرون والذين يفعلون ؛ أولئك الذين يأخذون كل شيء كما لو
كان مدينا لهم ، والذين يرحبون بكل شيء كهبة ونعمة". يقول التعليم
المسيحي ، "يمكن أن يصبح كل حدث وحاجة تقدمة شكر." ومن هنا قال
البابا إن صلاة الشكر تبدأ دائما بإدراك أن "النعمة تسبقنا". "لقد
فكرنا قبل أن نتعلم كيف نفكر ؛ كنا محبوبين قبل أن نتعلم كيف نحب ؛
كنا مرغوبين قبل أن تتصور قلوبنا رغبة."
وأشار إلى أنه "إذا نظرنا إلى الحياة على هذا النحو ، فإن كلمة"
شكرا "تصبح القوة الدافعة في عصرنا".