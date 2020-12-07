إيطاليا:كبار مصممو الأزياء حاضرون على مسرح لا سكالا

انسامد - 7 ديسمبر/ كانون الأول - ليس عازفي موسيقى الأوبرا والراقصين وحدهم سيكونون على مسرح لا سكالا في السابع من ديسمبر لهذا العام، إذ سيشهد المسرح مشاركة لكبار مصممي الأزياء الإيطاليون.



ومع أن الفاعلية التي يستضيفها المسرح ستكون بدون جمهور، إلا أن أسماء كبرى لدور أرماني وفالانتينو ودولتشي وجابانا سيكونون حاضرين على المسرح في هذه المناسبة، بفضل التعاون الذي وقعته الغرفة الوطنية للأزياء.



وستكون دار أرماني حاضرة بقوة في هذا المهرجان، حيث سيرتدي أزيائها كل من ماريان كريباسا وكريستين أوبولايس وليزت أوروبيزا.



كما سيرتدي الراقصين والراقصا نيكوليتا ماني ومارتينا أردوينو وفيرنا توبي وتيموفيج أندري جاشنكو وكلاوديو كوفيلو وعازفي السولو ماركو أجوستينو ونيكولا ديل فيرو ملابس مختارة من أرماني لهذه السهرة.



أما أزياء دولتشي وجابانا فستكون حاضرة على إليونورا بوراتو وروزا فيولا وسونيا يونكيفا وألكسندرا كورزاك ومارينا ريبيكا.



وفيما يتعلق بدار فلانتينو، فسترتدي منها إلينا جارانتشيا.



