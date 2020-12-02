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الوزير فرانشيسكو بوكيا:كل إيطاليا ستتحول إلى اللون الأصفر
    أنسامد - 2 ديسمبر /كانون الأول - قال وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوكيا يوم الأربعاء خلال ندوة عبر الإنترنت إن كل إيطاليا ، أو غالبية البلاد ، ستتحول إلى اللون الأصفر في 15 يوما لقضاء العطلات.

    وقال: "يجب أن يكون شهر ديسمبر هو الشهر الذي يمكننا من تأمين البلاد دون فرض إغلاق وطني". وأوضح الوزير أنه "في غضون 15 يوما ، ستصبح جميع أنحاء إيطاليا ، أو غالبية إيطاليا ، صفراء ، ونحن نفكر في قيود محددة لقضاء العطلات لا تسمح لنا بالتخفيف من سلوكياتنا".

    ستستأنف البلاد بحملة تطعيم كبيرة ''.

    يوجد في إيطاليا حاليا نظام ثلاثي المستويات لمخاطر كوفيد- 19 الأصفر والبرتقالي والأحمر.

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