الوزير فرانشيسكو بوكيا:كل إيطاليا ستتحول إلى اللون الأصفر

أنسامد - 2 ديسمبر /كانون الأول - قال وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوكيا يوم الأربعاء خلال ندوة عبر الإنترنت إن كل إيطاليا ، أو غالبية البلاد ، ستتحول إلى اللون الأصفر في 15 يوما لقضاء العطلات.



وقال: "يجب أن يكون شهر ديسمبر هو الشهر الذي يمكننا من تأمين البلاد دون فرض إغلاق وطني". وأوضح الوزير أنه "في غضون 15 يوما ، ستصبح جميع أنحاء إيطاليا ، أو غالبية إيطاليا ، صفراء ، ونحن نفكر في قيود محددة لقضاء العطلات لا تسمح لنا بالتخفيف من سلوكياتنا".



ستستأنف البلاد بحملة تطعيم كبيرة ''.



يوجد في إيطاليا حاليا نظام ثلاثي المستويات لمخاطر كوفيد- 19 الأصفر والبرتقالي والأحمر.



