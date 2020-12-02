الوزير فرانشيسكو بوكيا:كل إيطاليا ستتحول إلى اللون الأصفر

أنسامد - 2 ديسمبر /كانون الأول - قال وزير الشؤون الإقليمية
فرانشيسكو بوكيا يوم الأربعاء خلال ندوة عبر الإنترنت إن كل
إيطاليا ، أو غالبية البلاد ، ستتحول إلى اللون الأصفر في 15 يوما
لقضاء العطلات.
وقال: "يجب أن يكون شهر ديسمبر هو الشهر الذي يمكننا من تأمين
البلاد دون فرض إغلاق وطني". وأوضح الوزير أنه "في غضون 15 يوما ،
ستصبح جميع أنحاء إيطاليا ، أو غالبية إيطاليا ، صفراء ، ونحن نفكر
في قيود محددة لقضاء العطلات لا تسمح لنا بالتخفيف من سلوكياتنا".
ستستأنف البلاد بحملة تطعيم كبيرة ''.
يوجد في إيطاليا حاليا نظام ثلاثي المستويات لمخاطر كوفيد- 19
الأصفر والبرتقالي والأحمر.