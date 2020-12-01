صنع في إيطاليا.. حملة توعية للترويج للحرف اليدوية الإيطالية

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الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اللياقة البدنية في معرض " يسس" الفنى بين أعمال الفنان العظيم لورينزو لوتو لقاء بين الرياضة والفن أمام روائع فنان البندقية
يوم العنف ضد المرأة..احتجاجات
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