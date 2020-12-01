صنع في إيطاليا.. حملة توعية للترويج للحرف اليدوية الإيطالية

أنسامد - 1 ديسمبر/ كانون الأول - أطلقت دار كارلو بينياتيلي، حملة ترويجية جديدة للمنتجات الإيطالية تحت عنوان "صنع في إيطاليا" للترويج لمنتجات الحرف اليدوية الإيطالية.



الحملة التي تلقى رعاية من اتحاد المنظمات الممثلة للحرف اليدوية الإيطالية تهدف إلى تعزيز وثتمين مهارات وإمكانيات الحرف اليدوية، باعتبارها الأساس المشترك والقاعدة للنسيج الاقتصادي بالبلاد.



وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي يواجه قطاع الحرف اليدوية أزمة شديدة جراء وباء كورونا وإجراءات الإغلاق المفروضة لكبح جماحه.



وأوضحت دار كارلو بينياتيلي: "جذورنا تكمن في الحرف اليدوية الإيطالية"، مشيرا إلى أن القطاع تعرض لضربة شديدة بسبب الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد.



وتابعت الدار بالقول أن الحملة تسعى إلى دعم القطاع والمساعدة في إعادة تشغيله، مشيدا بأهمية التعاون مع اتحاد المنظمات الممثلة للحرف اليدوية في دفع هذه الحملة، وتقديم وتعميم الرسالة القوية لها.



