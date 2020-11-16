البابا فرانسيس : الكثيرون يتشبثون بالقوارب هربا من الظلم

أنسامد - 16 نوفمبر / تشرين الثاني - قال البابا فرانسيس في رسالة
بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس خدمة اللاجئين اليسوعيين أن
"اليوم الكثير من الناس في العالم يضطرون للتشبث بالقوارب في
محاولة للبحث عن ملاذ من فيروسات الظلم ، العنف والحرب ".
قال فرانسيس: "أفكاري تتجه بشكل خاص إلى العديد من الرجال
والنساء والأطفال الذين يلجأون إلى جمعية اللاجئين اليسوعيين لطلب
اللجوء والمساعدة ، ليعلموا أن البابا قريب منهم ومن عائلاتهم
ويذكرهم في صلاته".
أسفر حادث غرق السفينة الأخير في البحر المتوسط عن مقتل ستة
أشخاص بينهم صبي يبلغ من العمر 18 شهرا.