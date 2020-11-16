Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - تغطيات
البابا فرانسيس : الكثيرون يتشبثون بالقوارب هربا من الظلم
    أنسامد - 16 نوفمبر / تشرين الثاني - قال البابا فرانسيس في رسالة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس خدمة اللاجئين اليسوعيين أن "اليوم الكثير من الناس في العالم يضطرون للتشبث بالقوارب في محاولة للبحث عن ملاذ من فيروسات الظلم ، العنف والحرب ".

    قال فرانسيس: "أفكاري تتجه بشكل خاص إلى العديد من الرجال والنساء والأطفال الذين يلجأون إلى جمعية اللاجئين اليسوعيين لطلب اللجوء والمساعدة ، ليعلموا أن البابا قريب منهم ومن عائلاتهم ويذكرهم في صلاته".

    أسفر حادث غرق السفينة الأخير في البحر المتوسط ​​عن مقتل ستة أشخاص بينهم صبي يبلغ من العمر 18 شهرا.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    زلزال: إيني تشارك في إنقاذ كنيسة نورتشا مساعدة فنية لإعادة إعمار منزل القديس شفيع أوروبا

    ألبوم الصور