البابا فرانسيس : الكثيرون يتشبثون بالقوارب هربا من الظلم

أنسامد - 16 نوفمبر / تشرين الثاني - قال البابا فرانسيس في رسالة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس خدمة اللاجئين اليسوعيين أن "اليوم الكثير من الناس في العالم يضطرون للتشبث بالقوارب في محاولة للبحث عن ملاذ من فيروسات الظلم ، العنف والحرب ".



قال فرانسيس: "أفكاري تتجه بشكل خاص إلى العديد من الرجال والنساء والأطفال الذين يلجأون إلى جمعية اللاجئين اليسوعيين لطلب اللجوء والمساعدة ، ليعلموا أن البابا قريب منهم ومن عائلاتهم ويذكرهم في صلاته".



أسفر حادث غرق السفينة الأخير في البحر المتوسط ​​عن مقتل ستة أشخاص بينهم صبي يبلغ من العمر 18 شهرا.



