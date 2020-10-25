استطلاع : حوالي ثلثي الايطاليين غيروا عاداتهم في التسوق

أنسامد- 25 أكتوبر/ تشرين الأول - ذكر استطلاع للرأي أن أكثر من 66% من الايطاليين غيروا عاداتهم المتعلقة بالتسوق وشراء المواد الغذائية مقارنة بما كانوا عليه قبل الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة Cortilia وهي شركة تجارة إلكترونية، عن انخفاض اعداد من يفضلون التسوق من المتاجر، وارتفاع اعداد من يفضلون الشراء عبر شبكة الإنترنت.



تم إجراء الاستطلاع على عينة شملت أكثر من 4200 شخص، مع التركيز على مجالين رئيسيين: وهما عادات التسوق واستهلاك الطعام في المنزل وبعيدًا عن المنزل.



تظهر نتائج الدراسة أنه على الرغم من أن 77% من المستهلكين قبل الوباء كانوا يفضلون الذهاب للمحلات التجارية لشراء المواد الغذائية "غالبًا أو دائمًا"، فقد أكد 49% فقط الآن أنهم يتسوقون من متاجر المواد الغذائية "غالبًا أو دائمًا".



وقال 54% ممن شملهم الاستطلاع إنهم كانوا يتسوقون عبر الإنترنت قبل الإغلاق "نادرًا أو أبدًا"، الا أن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 13%. وذكر 25% أنهم يفضلون "دائمًا" التسوق عبر شبكة الإنترنت، فيما قال 61% إنهم يفضلونه "غالبًا".



