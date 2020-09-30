القبض على قائد قارب صيد تونسي للصيد في المياه الإيطالية

أنسامد - أجريجنتو ، 30 سبتمبر / أيلول - تفاجأ قائد قارب صيد تونسي كان يقوم بالصيد بشباك كثيرة في المياه الإقليمية الإيطالية، على بعد 9 أميال من جزيرة لامبيدوزا - بشرطة لامبيدوزا التى طلبت منه التوقف .



لكن لم يتوقف قارب الصيد التونسي عند تحذير السلطات الإيطالية فحسب، بل قام بتحويل مساره في محاولة للفرار ، واصطدم بزورق دورية.



تم مطاردة القارب لساعات واستمرت الملاحقة حتى في المياه الدولية، أطلقت خلالها الشرطة بعض الطلقات في الهواء. أخيرا، صعد الحرس العسكري "فاينانس جارد" إلى مركب الصيد "موهانيل أننميد" الذي يرفع العلم التونسي، حيث ألقى القبض على القائد بتهمة المقاومة والعنف ضد سفينة حربية ورفض طاعة سفينة حربية. وتم مصادرة القارب ونقله إلى ميناء لامبيدوزا ولم يعثر فيه على مهاجرين أو مخدرات أو أسلحة.



