وزير الصحة الإيطالي:روما تستثمر بقوة في اللقاح

أنسامد- 4 سبتمبر/آيلول - أكد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا أن إيطاليا تستثمر بشدة في اللقاح لأنها تعتقد أنها الحل الحقيقي لفيروس كورونا، الذي ينبغي أن تعمل عليه البلد وأوروبا وجميع دول العالم.



وتابع الوزير، خلال زيارة إلى سكالا، في ساليرنو، بالقول إن إيطاليا أقامت تحالفا، لاسيما مع ألمانيا وفرنسا وهولندا من أجل تعزيز إيجاد حل، في مجال اللقاحات ضد كورونا، مضيفا:" متأكدون أن جميع المحاولات التي يجريها الوسط العلمي قادرة في وقت نأمله أن يكون قصيرا، أن تؤتي بثمارها".



وأشار سبيرانزا الذي يشارك في احتفالات ذكرى الطوباوي جيراردو ساسو، أنه طبقا للاتفاق مع شركة Astrazeneca، بشأن لقاح أكسفور الذي يتم تصنيعه في بوميزيا، إنه إذا صارت الأمور على ما يرام، إذ أن النتائج حتى هذه اللحظة مشجعة، سنتمكن من الحصول على الجرعات الاولى من اللقاح من الآن وحتى نهاية العام، مشددا على ضرورة الإصرار والاستثمار لأن اللقاح هو الحل الوحيد للمشكلة التي نواجهها.



ووافق مجلس النواب على مرسوم خاص بفيروس كورونا، الذي ينتظر الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ، إذ ينص هذا المرسوم على تمديد حالة الطوارئ إلى 15 أكتوبر المقبل.



