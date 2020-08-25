إيطاليا:المدارس تفتح أبوابها أول سبتمبر

أنسامد- 25 أغسطس/آب - تفتح المدارس في جميع أنحاء إيطاليا أبوابها في الأول من سبتمبر المقبل، ضمن إجراءات رفع الإغلاق التدريجي الذي فرضته البلاد في مارس الماضي من أجل كبح جماح وباء كورونا المستجد.



ووفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التعليم، فإن عودة الدراسة الفعلية لن يكون سوى بداية من 14 سبتمبر المقبل.



ومن المقرر إجراء احتفالية بداية الدراسة للعام الجديد بحضور رئيس الجمهورية، سرجيو ماتاريلا، في 14 سبتمبر في بلدة فو أوجانيو،، وهي المنطقة التي ستبدأ فيها الدراسة مبكرا، في 7 سبتمبر.



وفيما يتعلق بالبروتوكول الصحي المتبع، فحتى الآن، يظل ارتداء الكمامة أمر مؤكد حتى عند الجلوس على المنضدة، حيث لا يمكن تحقيق تباعد بمسافة متر. ومن المقرر أن يتم إصدار تعليمات محددة في هذا الشأن نهاية أغسطس المقبل.



وسوف يكون ارتداء الكمامات لفترات محددة وبين الحصص الدراسية، في حين لا يفترض أن يرتديها التلاميذ أقل من 6 سنوات.



وبخصوص قياس درجة حرارة التلاميذ، فإن اللجنة العلمية الفنية قضت بأنه ليس واجبا قياس درجة حرارة التلاميذ والعاملين في المدارس خلال دخولهم، إذ سيتم قياس درجة الحرارة في المنزل قبل التوجه للمدرسة. هذه الإجراءات يتم استثناء بعض المناطق منها كامباني، حيث يتم دراسة إجراء قياس درجة الحرارة. وفي روما، يتم إجراء قياس لدرجة الحرارة في مرحلة الروضة للأطفال، حيث سيجبر كل من يدخل هذه المدارس، سواء الأطفال، أولياء الامور او العاملين بالخضوع لقياس درجة الحرارة.



أما فترات الراحة الدراسية بين الحصص فسيتم تحديد مواعيد مختلفة بين الحصول لمنع حدوث تجمعات كبيرة، في حين ستلجأ بعض المدراس إلى تسليم وجبات غذائية في الفصول مع ضمان تهوية وتعقيم جيد للمكان قبل وبعد تناول الغذاء.



