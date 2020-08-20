مشغلو نوادي الديسكو يستأنفون ضد قرار الحكومة للإغلاق مرةأخري

أنسامد - 20 أغسطس /آب - إستأنف مشغلو نوادي الديسكو والرقص الإيطالية أمام المحكمة الإدارية الإقليمية لاتسيو ضد أمر الحكومة بإغلاقها مرة أخرى وسط ارتفاع في حالات كوفيد-19 بين الشباب. وقال متحدث باسم المشغلين إنهم "يأملون في الحصول على نتيجة إيجابية" من الاستئناف.



أغلقت الحكومة يوم الأحد مراقص في جميع أنحاء إيطاليا بعد ارتفاع الإصابة وجعلت ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا لتجمعات الحفلات الشبابية في الشوارع.



وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا الذي وقع القانون الجديد "يجب على الشباب مساعدتنا ، وإلا فإن إعادة فتح المدارس الشهر المقبل ستكون في خطر".



