إيطاليا:زيادةالإقبال على مشاركة السيارات والإيجارات الطويلة

أنسامد- 12 أغسطس/آب - ارتفعت نسبة الحجوزات على مشاركة السيارات على المدى الطويل بنسبة 160%، في الوقت الذي حافظ اللجوء إلى تأجير السيارات ليوم واحد على مكانته على قائمة الأكثر إقبالا.



وتعرض شركات مثل BMW، وMercedes-Benz وMini Smart، سياراتها ضمن باقات شركة "شارك الآن"، في أوروبا، والتي تسمح للمواطنين بتأجير السيارات لمدة محددة.



يوضح أوليفيه ريبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة Share Now :" لاحظنا بوضوح اتجاها نحو إيجارات على المدى الطويل، ولهذا السبب قررنا تقديم حل وسط من شأنه أن يسد الفجوة بين استخدام مشاركة السيارات بشكل تلقائي وتأجير السيارات على المدى الطويل".



وأشار ريبيرت إلى ضرورة تلبية احتياجات التنقل المختلفة لعملائنا من خلال مجموعة واسعة من الخدمات المختلفة، موضحا أن المفتاح هو المرونة وسهولة الاستخدام مهمان للعميل.



وفي إيطاليا، زادت المسافات التي تقطعها السيارات ضمن باقات "شارك الآن"، بنسبة 26%، بالمقارنة بالعام الماضي، إذ وصلت المسافة الإجمالية التي يتم قطعها وفق هذه الباقات، حوالي 150 ألف كيلو متر كل أسبوع.



وفي العاصمة، روما، زاد متوسط المسافة التي تقطعها السيارات ضمن هذه الباقات بنسبة 34%، جاء خلفها ميلان وتورينو بنسبة 24%.



وفيما يتعلق بمدة تاجير السيارات المشاركة، فقد ارتفعت المدة المتوسطة للتأجير على المدى الطويل بنسبة 128%، بالمقارنة بعام 2019 في إيطاليا، واحتلت روما المرتبة الاولى بنسبة زيادة بلغت 166%، جاء بعدها ميلان وتورينو بنسبة 94% و107% على الترتيب.



ويمكن المواطنون في 15 مدينة حول أوروبا تأجير السيارات والتنقل بحرية حتى خارج مناطق الاستغلال، لمدة قصوى تصل إلى 30 يوم.



