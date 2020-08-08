إجلاء السائحين من منطقة فال فيريت بسبب مخاوف إنهيار جليدي

أنسامد - 8 أغسطس / آب - تم إجلاء السائحين والمقيمين من منطقة فال فيريت بالقرب من بلدة كورمايور الشمالية يوم الخميس بسبب مخاوف من احتمال انفصال جزء كبير من نهر بلانبينسيو الجليدي.



يخشى الخبراء من أن كتلة تبلغ حوالي 500000 متر مكعب من الجليد قد تنهار.



يتواجد في مكان الحادث رجال الشرطة ورجال الإطفاء وحراس الغابات.



تم إجلاء أكثر من 60 شخصا - حوالي 15 من السكان المحليين و 50 سائحا.



