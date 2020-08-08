إجلاء السائحين من منطقة فال فيريت بسبب مخاوف إنهيار جليدي

إيطاليا تسجل أكبر قفزة فى إصابات كورونا منذ مايو
لبنان: 60 شخصا في عداد المفقودين بعد انفجار بيروت
عبدالله بن زايد يهنئ سامح شكري بإتفاق الحدود مع اليونان
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نافورة روما..موجة حارة تضرب ايطاليا
السياحة في ميلانو
كورونا:وصول اطقم طبية لقضاء عطلات مجانية في وادي ترينتينو
تحت شعار مستقبل اوروبا:12 سباحا بعدد نجوم علم الاتحاد الاوروبي يسبحون حتي جزيرة فينتوتيني
تاريخ ماركي..معرض صور بالتعاون مع انسا
تغريدات مغني الراب الشهير كاني ويست مصممة بالرذاذ في غاليريا نوار في تورينو