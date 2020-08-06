الإيطاليين يفضلون التنقل بالسيارات في الإجازات الصيفية

أنسامد- 6 أغسطس/آب - جراء تداعيات أزمة كورونا ومخاوف من انتقال العدوى، يميل غالبية الإيطاليين إلى استخدام السيارات الخاصة من أجل التنقل للأماكن السياحية لقضاء عطلتهم الصيفية.



وكشفت بيانات لمرصد أوتو بروموتيك، أن 71% من الإيطاليين، يستخدمون السيارات كوسيلة للتنقل للمواقع السياحية والمتنزهات، أي بزيادة بنسبة 16%، عن عام 2019، الذي شهد استخدام 55% من الإيطاليين لهذه الوسيلة للتنقل.



وأجرى المرصد هذه الدراسة الحديثة، عقب تحقيق معمق عن التغيرات التي طرأت على حياة الإيطاليين جراء أزمة وباء كورونا المستجد، وذلك على عينة من الشعب الإيطالي بين أعمار 18 و65 عاما.



ويرجع تفضيل الإيطاليين للتنقل بالسيارات، كونها أكثر أمانا في هذا الوضع الحالي، لاسيما في ضمان مسألة التباعد الاجتماعي، وهي الميزة التي لا توفرها باقي وسائل النقل.



وخلف السيارات، كأكثر وسائل النقل استخداما من قبل الإيطاليين خلال إجازات الصيف الحالية، جاءت الطائرات، والتي تتميز بمعايير تباعد اجتماعي، إذ سجل الإيطاليين الذين استخدموا الطائرات للذهاب إلى وجهاتهم السياحية نسبة 17%. ورغم هذه النسبة إلا أنها جاءت متراجعة بحوالي 12% عن نسبة التنقل بالطائرات خلال العام الماضي.



وجاء في المرتبة الثالثة القطارات، والذي فضلها فقط 5% من الإيطاليين، بانخفاض بنسبة 2%، عن الموسم الصيفي لـ 2019. وأخيرا، جاءت السفن بنسبة 3%، بأقل بنسبة 3% عن العام الماضي.



