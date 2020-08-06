تحديد السائح النمساوي الذي أضر بتمثال كانوفا أثناء صور سيلفي

أنسامد - 6 أغسطس /آب - قالت شرطة كارابينيري ، أول أمس الثلاثاء ، إنها تعقبت السائح النمساوي الذي أتلف تمثالًا لأنطونيو كانوفا في متحف بالقرب من تريفيزو في نهاية الأسبوع.



تمكنت الشرطة من تعقب الرجل البالغ من العمر 50 عاما بعد دراسة مراقبة الفيديو التي التقطت ما حدث.



استلقى الرجل بجانب تمثال باولينا بورغيزي لكانوفا في متحف بوساغنو جيبسوتيكا ، التقط صوراً سيلفي لنفسه يوم السبت.



وعند قيامه ، انزلق وأتلف العمل الفني.



وزعم أنه انسحب دون أن يقول أي شيء بعد أن أدرك ما فعله.



وقالت مصادر إن الرجل اعترف بذلك وقال إنه مستعد لدفع تعويضات.



تمكنت الشرطة أولا من تتبع المرأة التي حجزت تذاكر المجموعة التي كان الرجل جزءا منها ، وذلك بفضل التسجيل عبر الإنترنت المطلوب كجزء من تدابير كوفيد-19 تبين أن تلك المرأة هي زوجة الجاني.



وقد أحيلت القضية إلى المدعين الجنائيين في تريفيزو .



