تحديد السائح النمساوي الذي أضر بتمثال كانوفا أثناء صور سيلفي

إيطاليا تدعو أوروبا لوضع قائمة ببلدان المهاجرين الآمنة
مصرع مهندس فرنسي شارك في ترميم مبان أثرية في انفجار لبنان
الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نافورة روما..موجة حارة تضرب ايطاليا
السياحة في ميلانو
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تحت شعار مستقبل اوروبا:12 سباحا بعدد نجوم علم الاتحاد الاوروبي يسبحون حتي جزيرة فينتوتيني
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