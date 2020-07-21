مهرجان فينسيا للأفلام:الأسد الذهبي الي آن هوي وتيلدا سوينتون

أنسامد- 21 يوليو/ تموز - قرر مجلس إدارة بينالي لمدينة فينيسيا الإيطالية، منح جائزة الأسد الذهبي للمخرجة من هونج كونج، آن هوي والممثلة البريطانية، تيلدا سينتون، لمجمل أعمالهما، خلال النسخة الـ 77 من مهرجان فينيسيا الدولي للأفلام المنتظرة بين 2-12 سبتمبر المقبل.



وتعد آن هوي واحدة من المخرجات الاكثر تتويجا بالجوائز في القارة الأسيوية، كما أنها أحد الرموز الهامة "للموجة الجديدة لهونج كونج، في حين تشكل تيلدا سوينتون، واحدة من أهم الممثلات في بريطانيا، ورمزا للسينما المعاصرة.



وينظم هذا المهرجان في ظروف غير عادية في ظل تأثر القطاع السينمائي خلال العام الجاري بتداعيات جائحة كورونا، إذ يعتبر منظمو المهرجان أن النسخة الحالية بمثابة تكريم للأبداع والابتكار والحلول الجديدة في عصر كورونا.



وجاء اختيار هذين الشخصيتين للتكريم بجائزة الأسد الذهبي، بعد اقتراح من مدير المهرجان، ألبرتو باربرا. ومن المقرر أن يحضران خلال المهرجان.



وعبرت آن هوي عن سعادتها بهذه الجاائزة، موضحة:" أنا حقا سعيدة من استقبال وتكريمي بهذه الجائزة.. لم استطع إيجاد الكلمات للتعبير عن سعادتي..آمل أن كل شيء في العالم يعود لنشاطه سريعا لوضع أفضل، وأن كل شخص يشعر بأنه سعيد من جديد مثلما أشعر في هذه اللحظة".



ومن جانبها، أوضحت المكانة التي يحتلها هذا المهرجان الكبير في قلبها منذ ثلاثة قرون، موضحة أن زيارتها لفينيسيا، لاسيما خلال هذا العام، سيكون بمثابة فرحة حقيقية لها، للاحتفال بالفن السينمائي الخالد وقدرته على التمرد والبقاء في وجه التحديات التي تفرض علينا جميعا.



ومجلس بينالي هو منظمة فنية في مدينة فينسيا تنظم مختلف الفعاليات بداية من الفن المعاصر والرقص والموسيقى والمعمار والسينما في هذه المدينة الساحلية.



