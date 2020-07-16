رئيس أساقفة إيطاليا:المجتمع يتلاشى وأزمة المواليد علامة لذلك

أنسامد - 16 يوليو / تموز - قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي إن "المجتمع يكاد يندثر"، وأن "هناك أزمة حضارية يقوم عليها انهيار نسبة المواليد".



وفي معرض إعرابه عن القلق إزاء الوضع الذي أبلغت عنه البيانات الأخيرة للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أضاف الكاردينال باسيتي، أنه "أمام مجتمع يتلاشى، وقوة سياسية تتزايد خصوصية وإقطاعية، من الضروري إدراك أن ولادة طفل ثروة للجميع لا عبء على قلة".



وذكر رئيس أساقفة إيطاليا، أن "انخفاض عدد المواليد اليوم بسبب حالة طوارئ إيطالية حقيقية"، وهي "أكبر حالة طوارئ في أوروبا على الأرجح"، مبينا أنها "ليست مسألة سياسية تتعلق بتيار اليمين أو اليسار، أو مجرد مسألة مالية أو إعفاء ضريبي، وإن كان ضروريًا".



وخلص المسؤول الفاتيكاني الى القول: "إنها مسألة حضارية، لأن هذا الانخفاض في معدل الولادات علامة على أزمة ثقافية ذات جذور عميقة تمتد الى الماضي القريب".



