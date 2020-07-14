إيطاليا: 263 ألف وظيفة تنتظر الإيطاليين في الشركات في يوليو

أنسامد- 14 يوليو- تموز- من المتوقع أن تعرض الشركات الإيطالية خلال شهر يوليو الجاري، حوالي 263 ألف وظيفة للإيطاليين.



وينصب طلب الشركات الإيطالية خلال هذه المدة، على وجه الخصوص على العاملين المحترفين في النشاطات التجارية والسياحية، بداية من العاملون في قطاع المطاعم (حوالي 57 ألف وظيفة)، والعمالة غير المؤهلة في خدمات التنظيف (حوالي 34 ألف وظيفة)، وكذلك البائعين (أكثر من 20 ألف)، بحسب البيانات التي أظهرها نظام المعلومات عن الوظائف ، من إنشاء موقع يستهدف معدل الوظائف المعروضة في شهر يوليو.



ورغم هذا الرقم المعروض، إلا أنه يظل أقل بنسبة 38،6% من الوظائف المطروحة خلال شهر يوليو من عام 2019.



إلى جانب ذلك، فإن الشركات التي تنوي الحصول على عمالة جديدة انخفض عددها إلى 10% من نسبة السوق بالمقارنة إلى 16% خلال العام الماضي.



وخلال الربع الحالي الممتد من يوليو إلى سبتمبر، فإن الوظائف المنتظرة ستبلغ 622 ألف، الأمر الذي يكشف الشكوك التي تنتاب الشركات خلال هذه الفترة.



وخلال الشهر الحالي، فإن عقود العمل التي تطرحها الشركات، هي على وجه الخصوص عقود آجلة، إذ تمثل هذه الأخيرة 59،5% من نسبة العقود المطروحة، مقابل 56،3%، من إجمالي العقود خلال العام الماضي.



وفي نفس الوقت، فقد تراجعت عقود العمل غير الآجلة خلال يوليو إلى 17% من إجمال العقود المطروحة مقابل 20،2% خلال العام الماضي.



