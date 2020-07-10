ارتفاع عدد الايطاليين الذين يملكون رخصة قيادة

أنسامد - 10 يوليو / تموز - كشفت دراسة إيطالية تستند إلى بيانات رسمية لوزارة البنى التحتية والنقل أن شغف الإيطاليين بالسيارات لا يتغير على الرغم من انتشار وسائل بديلة للتنقل.



ووفقا للدراسة، فإن عدد الإيطاليين الذين يمتلكون رخصة قيادة سارية قد ارتفع في السنوات الأخيرة، حيث وصل في 31 ديسمبر من العام الماضي ل 39.2 مليون فرد، بزيادة أكثر من 437 ألف شخص مقارنة بعام 2017 و 3.9 مليون من عام 2010 إلى نهاية عام 2019.



وأوضحت الدراسة أن 73.9% من الايطاليين يمتلكون رخصة قيادة مركبة آلية. بالنظر إلى التوزيع الجغرافي لمن يحملون رخصة قيادة، تحتل لومبارديا المرتبة الأولى في الترتيب بأكثر من 6.5 مليون رخصة قيادة، أي حوالي 17% من الإجمالي، تليها لاتسيو التي تضم أكثر من 3.7 مليون شخص يحملون رخصة قيادة (9.7% من الإجمالي) وكامبانيا مع 3.4 مليون رخصة قيادة سارية (8.7%).



