إيطاليا:عودة فتح المدارس تبدأ من مقاطعة ألتو أديجي

أنسامد-8 يوليو- تموز- تستعد إيطاليا لإعادة فتح المدارس بدءا من مقاطعة ألتو أديجي (جنوب تيرول)، بعد إغلاق منذ فبراير الماضي جراء أزمة كورونا.



وبعد شهرين من الآن، وتحديدا في 7 سبتمبر، ستفتح مدارس هذه المقاطعة أبوابها أمام الطلاب، وفق بروتوكول صحي لمنع انتقال العدوى بين الطلاب في هذه المقاطعة.



وتتضمن الشروط ثلاث درجات تختلف بحسب الانتشار الوبائي، أولها الأخضر، تتضمن قواعد للتجمعات والنظافة، وارتداء الكمامات في الأماكن المشتركة فقط.



أما الدرجة الثانية، فهي الأصفر، والتي تفرض مسافة متر بين كل طالب، وارتداء إجباري للكمامات ومداخل متعددة. وفيما يتعلق بالدرجة الثالثة، الأحمر، فسيتم تطبيق إغلاق جديد واللجوء إلى التعليم عن بعد.



وأوضحت وزيرة التعليم العام، ولتشيا أزولينا خلال زيارة أجرتها لمدرسة جويفاني فالكون في باليرمو، فإن 236 مليون يورو تم تخصيصها من أجل الكتب والأجهزة للأشخاص ذو الوضع الاقتصادي السيء، مضيفة أن كل مدرسة ثانوية للسنة الاولى الدراسية يمكنها أن تحصل حتى على 100 آلف يورو، بينما للسنة الدراسية الثانية، يمكن الحصول على 120 ألف يورو، من أجل شراء الكتب الدراسية والأجهزة والحقائب للطلاب ذو الوضع الاقتصادي السيء، مشيرة إلى أن المدرسة ينبغي أن توفر احتياجات هؤلاء الذين يكون وضعهم صعب.



