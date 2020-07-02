"الطبيعة لا تتوقف : تورينو تصبح حديقة ملونة مع "أجريفلور

أنسامد - 2 يوليو/ تموز - الطبيعة لا تتوقف ، هذا هو عنوان مهرجان الإزهار ومشاتل الورود الجديد في تورينو الذي إقيم يوم الأحد 28 يونيو الماضي في نسخة مصغرة من من حدث الزهور الشهير السنوي "أجريفلور". والذي شارك فيه ثلاثون من أصحاب المشاتل وصغار منتجين المؤكولات الطبيعية .



ووسط القيود التي فرضتها المؤسسات خلال فترة طوارئ فيروس كورونا ، كان مهرحان الزهور فرصة للاستمتاع برائحة وألوان الطبيعة الحية واستعادة الحيوية حيث يمثل هذا المهرجان إنغماس حقيقي في المساحات الخضراء ، والورود والنباتات العشبية ، وبساتين الفاكهة والنباتات العطرية ، كما أنه حدث مهم لصغار المنتجين لعرض منتجاتهم التي تتميز بإنها من الطيبيعة مثل العسل والمشروبات الكحولية والأعشاب العطرية والمربى والخبز.



ومن المقرر أن يصبح حدث الزهور "أجريفلور" شهريا ، حيث يعقد في الأحد ألأخير من كل شهر.



