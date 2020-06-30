ايطاليا - كورونا: تضرر قطاع المكتبات من الغلق

انسامد - 30 يونيو - حزيران - نحو 90 بالمائة من المكتبات الايطالية تعاني من مصاعب اقتصادية حيث تدهورت امكاناتها بسبب فترة الغلق الكامل الطويلة بسبب جائحة كورونا..



كما اعلن 84 بالمائة من بينها عن عدم قدرتهم علي دفع التزاماتهم المالية مثل اجور العاملين و الايجارات و ايصالات الخدمات و الضرائب و استقطاعات التامينات الاجتماعية.



يضم قطاع المكتبات في ايطاليا3670 مؤسسة يعمل بها 11 الف موظف . يقول تقرير مرصد نقابة التجاريين ان اكثر من 70 بالمائة من المكتبات اعلنت عن تطبيق سياسة تسريح العمال بينما تقول 60 بالمائة انها خفضت او تنوي تخفيض عدد موظفيها بالاضافة الي الانخفاض الذي حدث مابين ديسمبر 2019 و ابريل 2020 ويصل الي6.6 بالمائة مع توقع انخفاض في يوليو 2020 يصل الي18 بالمائة.



يؤكد التقرير ان هذه الكيانات لو لم تحصل علي ائتمانات لا ترد فان الكثير منها سيغلق ابوابه بالاضافة لتعرض الكثير من العاملين لفقدان اعمالهم .



و بالنظر الي النقطة المضيئة في كل هذا نري ان الكثير من المكتبات اعتمدت التطور الرقمي حيث بدات27 بالمائة منها بدخول مجال التجارة الالكترونية و يرى 86 بالمائة من المكتبات ان الحلول التي اعتمدت خلال فترة الاغلاق ستستمر بشكل دائم .



