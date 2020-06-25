منظمة السياحة العالمية تبدأ "تشغيل السياحة" من إيطاليا

أنسامد 25 يونيو / حزيران - اختارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) بدء رحلتها نحو "إعادة تشغيل السياحة" من إيطاليا بعد الإغلاق بسبب الفيروس التاجي.



إيطاليا هي واحدة من أفضل وجهات السفر في العالم وهي أيضا واحدة من الدول الأكثر تضررا من جائحة COVID-19.



سيزور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي ، إيطاليا في الأول من يوليو ، عند إعادة فتح الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، برفقة المديرة الإيطالية لمنظمة السياحة العالمية في أوروبا الإيطالية أليساندرا بريانتي .ز وسيزور بوليولي كاشفيلي روما وميلانو والبندقية ويلتقي شخصيات حكومية ، بما في ذلك وزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير الثقافة داريو فرانششيني.



وقال بولولي كاشفيلي "أنا سعيد للغاية لأن إيطاليا هي الوجهة الأولى لمنظمة السياحة العالمية منذ بداية هذه الأزمة العالمية"، إنها واحدة من حلفائنا الأقوياء ورائدة السياحة العالمية. ويوفر القطاع الملايين من الوظائف في إيطاليا ويحمي ويثمن التراث الثقافي الفريد للبلد ، من الفن إلى فن الطهو".



