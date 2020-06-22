حوالي 92 بالمائة من الايطاليين سيقضون عطلتهم في الداخل

انسامد - 22 يونيو - حزيران - يفكر واحد من كل إيطاليين اثنين
الذهاب في عطلة هذا العام الا ان 5.5 ٪ فقط قد حجزت بالفعل ، وفقًا
لمسح على السائح بعد فيروس كورونا.
صقلية ، توسكانا ، بوليا هي الوجهات المفضلة لهذه النسبة التي
تعادل 51 ٪ من الإيطاليين غير ان 92.3 ٪ منهم سيبقون في إيطاليا
لقضاء عطلاتهم و 7.8 ٪ فقط سيذهبون إلى الخارج.
وقال الاستطلاع إنه من بين أولئك الذين لن يذهبوا لقضاء
عطلتهم و سيبقون في منازلهم ، يخاف 25٪ من الفيروس ولا يستطيع 16٪
تحمل تكاليفها ، مضيفًا أن العاملين لحسابهم الخاص وعمال المصانع
والعاطلين هم الأكثر تضرراً.