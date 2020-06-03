كورونا:الإيطاليون يفضلون قضاءالإجازة في الجبال

أنسامد - 3 يونيه - حزيران - يبدو أن وباء كورونا المستجد قد غير خطط الإيطاليين بشأن الأماكن التي سيقضون فيها إجازات الصيف المقبل، بعد أن أجبرهم على البقاء حبيسين منازلهم لما يقرب من شهرين.



وبحسب دراسة جديدة أجرتها غرفة السياحة "كونفتوريزمو" التي تضم المنظمات الممثلة للشركات العاملة في قطاع السياحة، فإن غالبية الإيطاليين غير خططه بشأن الأماكن ومدة الإجازات التي ينون قضائها خلال فترة الصيف من العام الجاري.



وتشير البيانات إلى أن الإيطاليين يفضلون قضاء إجازتهم وسط الجبال أو الأماكن المفتوحة أو بالقرب من البحر، بدلا من التنزه في مدن الفنون أو المتاحف.



و وفقا للدراسة، فإن 48% من الإيطاليين ينون الخروج لقضاء إجازة صيفية في الفترة بين يونيه وأغسطس، وهي أرقام أقل بالمقارنة بالإيطاليين الذين خرجوا للإجازة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 70%.



الكثير من الإيطاليين أيضا عبروا عن رغبتهم لقضاء إجازة قصيرة جدا، قد لا تزيد عن 3 أيام، كما أن 49% منهم يريدون قضاء إجازاتهم في مدن ومنتجعات بحرية.



تظهر الدراسة أيضا أن قضاء الإجازة في أماكن مفتوحة مثل الجبال، يلقى تفضيلا أكبر لدى الإيطاليين، إذ أن 23% من الذين تم استطلاعهم يفضلون التنزه وسط الجبال خلال الصيف، بالمقارنة بـ 18% خلال العام الماضي.



وبالنسبة لزيارة المتاحف والمناطق ذات التراث الثقافي، فقد شهدت تراجعا لدى الإيطاليين، فبحسب الدراسة، 15% من الأشخاص المشاركين قالوا أنهم سيزورون متاحف ومواقع أثرية ومعارض خلال إجازتهم، بالمقارنة بـ 37% من العام الماضي.



تبين الدراسة أن انخفاض السياح الراغبين زيارة المتاحف والمدن الفنية قد يكون له تأثيرا سيئا على النشاطات التجارية في هذه المناطق، كما سيتسبب في انخفاض التسوق.



