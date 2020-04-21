كورونا-ايطاليا:ديفا جهز لمراقبة زوار الاماكن العامة

انسامد - 21 ابريل - نيسان - اعلنت شركة سكانديتشي التوسكانيةالمتخصصة في مكبرات الصوت المدمجة ذات الكفاءة في استخدام الطاقة في مراكز التسوق وأماكن العبادة الصالات الرياضية عن استخدام جهاز تكنولوجي طورته شركة باور سوفت لاحتواء ومراقبة و"التحكم في المناطق العامة والخاصة ومراقبتها.



و يهدف الجهاز الي مساعدة السلطات على تطبيق القواعد ضد انتشار فيروس كورونا كما يستطيع ديفا تحديد عدد الأشخاص في منطقة معينة ، وقياس طول قائمة الانتظار والمسافات بين الأشخاص ، وتوليد إنذارات في حالة عدم الامتثال للقواعد ، مع إمكانية إرسال المعلومات عن بُعد إلى مركز العمليات. يمكن أيضًا دمج الجهاز مع نظام قياس درجة حرارة الجسم ، على سبيل المثال ، للتحكم في الوصول إلى مناطق الزائرين والموظفين