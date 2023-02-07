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بطولة العالم للتزلج :الذهبية للإيطالية فيديريكا برينيوني
    (أنسامد) - فبراير 7 - روما - فازت الإيطالية فيديريكا برينيوني بالحدث المشترك في بطولة العالم للتزلج في ميريبيل يوم أمس الإثنين، وهي أول ذهبية لإيطاليا في البطولة التي أقيمت بالمنتجع الفرنسي.

    وحصلت اللاعبة البالغة من العمر 32 عاما من ميلان على الميدالية الذهبية متقدمة على السويسرية ويندي هالدنر بالميدالية الفضية والنمساوية ريكاردا هاسر بالبرونزية. (أنسامد).

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