صوفيا لورين تنعي جينا لولوبريجيدا التي توفيت عن عمر 95 عاما

(أنسامد) - يناير 17 - روما - نعت الفنانة الايطالية الكبيرة صوفيا لورين ، جينا لولوبريجيدا، منافستها لفترة طويلة على لقب المرأة الأكثر جاذبية علي الشاشة في إيطاليا، والتي توفيت عن عمر يناهز 95 عاما.



وقالت لورين، 88 عاما، بعد وفاة زميلتها المغنية والأسطورة: "أشعر بصدمة وحزن عميقين، وفوق ذلك غير مصدقة لما حدث".



في حديثها مع وكالة أنسا، قالت لورين إنه ليس لديها شيء آخر تضيفه في الوقت الحالي.



كما نعي وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو لولوبريجيدا وتصفا اياها ب "أجمل امرأة في العالم".



وأضاف: "وداعا لمغنية الشاشة، بطلة أكثر من نصف قرن من تاريخ السينما الإيطالية وقال "ستظل جاذبيتها أبدية".



ومن جهته أشار وزير الخارجية أنطونيو تاياني إلي إنها "أيقونة إيطالية للعالم". (أنسامد).



