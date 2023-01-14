إيطاليا : كيارا فيراجني تتبرع لجمعية لمناهضة العنف ضد المرأة

(أنسامد) - يناير 14 - روما - قالت المدونة وعارضة الأزياء الإيطالية كيارا فيراجني، إنها ستخصص أجرها من المشاركة في مهرجان سانريمو للأغنية الإيطالية لأكبر جمعية لمناهضة العنف ضد المرأة في إيطاليا.



وأضافت كيارا فيراجني، وهي أيضا مصممة أزياء تبلغ من العمر 35 عامًا ومن مدينة كريمونا، أنها ستتبرع بالمال الذي تجنيه للشبكة الوطنية لمكافحة العنف.



وجاءت تصريحات فيراجني التي تشكل ثنائيا قويًا مع زوجها مغني الراب الإيطالي فيديز، في مؤتمر صحفي في فندق بلازو باريجي في ميلانو، مرتدية قميصًا مكتوبًا عليه بالإنجليزية "الفتيات يدعمن الفتيات".



وتابعت : من السهل الاعتراف بالعنف الجسدي، لكن بالنسبة لي من المهم للغاية التحدث عن العنف النفسي، الذي كنت أنا نفسي ضحية له، منوهة أن "هناك مواقف يجب ألا نتسامح معها".



وأشارت كيارا فيراجني إلى أنها ستتحدث عن العنف ضد المرأة وأشكاله في مهرجان سانريمو الذي يحظى باهتمام كبير والذي سيقام في الفترة من 7 إلى 11 فبراير، مؤكدة أنها ترغب في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور الإيطالي بشأن هذه القضايا. (أنسامد).



