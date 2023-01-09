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القبض على اثنين بعد سرقة محمول ابن وزير النقل سالفيني
    (أنسامد) - يناير 9 - روما - ألقي القبض على رجلين من أصل مصرى هذا الأسبوع للاشتباه في قيامهما بسرقة هاتف ابن زعيم الرابطة المناهضة للمهاجرين ووزير النقل ماتيو سالفيني البالغ من العمر 19 عامًا بعد أن هدداه بزجاجة مكسورة في ميلانو في 23 ديسمبر.

    ويواجه الشابان، البالغان من العمر 21 و 26 عامًا، تهمة سرقة هاتف فيديريكو سالفيني، في منطقة فيا جاكوبو بالما في ميلانو، تحت التهديد.

    وقالت الشرطة إن فيديريكو تعرف على الشاب الذي أخذ الهاتف بالفعل بينما يُزعم أن الرجل الآخر كان يقوم بالمراقبة.

    وقامت شرطة الولاية باعتقالهما بعد مشاهدة لقطات تلفزيونية مسجلة للحادث.

    وعقب الحادث، انتقد سالفيني الأب من ارتفاع نسبة الجريمة في العاصمة اللومباردية.

    واعرب سالفيني الذي كان وزيراً للداخلية في الحكومة السابقة و يواجه محاكمات لمنعه نزول المهاجرين إلى إيطاليا، في كثير من الأحيان عن إنزعاجه من ارتفاع معدلات جرائم عصابات المهاجرين المراهقين. (أنسامد).

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