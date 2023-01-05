135 ألف شخص يودعون البابا الفخري بنيدكتوس السادس عشر

(أنسامد) - يناير 5 - روما - يستمر التدفق الكبير من الزائرين والشخصيات إلى الفاتيكان لإلقاء نظرة الوداع على البابا الفخري، بنديكتوس السادس عشر، إذ وصل عدد الزائرين في يومين إلى 135 ألف شخص.



ووفقا للإحصاءات، فإن 70 ألف شخص زاروا البابا الموضوع في كاتدرائية القديس بطرس خلال اليوم الماضي.



ومن بين الزائرين للبابا خلال اليوم الأخير، برز رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إيناتسيو لا روسا، ووزير الداخلية الإيطالي، ماتايو بيانتدوزي.



ومن بين الشخصيات الدولية الذين حضرت إلى الوداع، رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.



وفي نفس الوقت، تجرى الاستعدادات على قدم وساق لتجهيز مراسم الجنازة، حيث سيدفن بنديكتوس السادس عشر في نعش ثلاثي من خشب السرو والزنك والبلوط، مع عملات معدنية وجوائز وميداليات.



وحصل أكثر من 600 صحفي على الاعتماد لحضور مراسم الجنازة.



(أنسامد).



