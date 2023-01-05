135 ألف شخص يودعون البابا الفخري بنيدكتوس السادس عشر

إيطاليا: القبض على المهاجم البولندي الذي طعن فتاة
الضحية مواطنة إسرائيلية
إيطاليا : إحالة ثلاثة من نشطاء المناخ للمحاكمة
ألقوا الطلاء على واجهة مجلس الشيوخ في روما
جامعتا دبي و"لويس" الإيطالية توقعان مذكرة تعاون
في مجال البحث العلمي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ليلة رأس السنة في أورفيتو..ساحة الكاتدرائيةعلى إيقاع موسيقى الجاز
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
عيد الميلاد:رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تزور القوات الإيطالية في العراق
تورينو:مظاهرات ضد قمع الحريات في ايران
تورينو:سباق للتزلج على الجليد 2022-2023