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إيطاليا: تمثال لأيقونة كرة القدم العالمية بيليه
في شارع المهد الشهير فى نابولى
    (أنسامد) - يناير 2 - روما - انضم تمثال للبرازيلي وأيقونة كرة القدم العالمية بيليه، الذي توفي بسبب السرطان عن عمر 82 عامًا، إلى الشخصيات الموجودة في نابولي والذي صنعه الفنان والنحات جيني دي فيرجيليو في شارع سان جريجوريو أرمينو، وهو الشارع الشهير فى نابولى المخصص لإنتاج وعرض تماثيل المهد وعيد الميلاد.

    يظهر "ملك" كرة القدم في قميصه الوطني ويده مرفوعة احتفالا، وهي صورة مشهورة للاعب الذي يصنف عادة مع نجم نابولي الأرجنتيني دييجو مارادونا كأفضل لاعبين على الإطلاق.

    ونحت الفنان دي فيرجيليو التمثال الصغير في ورشته الشهيرة الواقعة في شارع بريسبى بجنوب المدينة في جريجوريو أرمينو، وكتب تحته الرسالة "Ciao Pelé". (أنسامد).

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