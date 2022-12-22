إيطاليا: وفاة المؤرخ الأدبي أسور روزا

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - توفى المؤرخ الأدبي والناقد والسياسي والمفكر اليساري الإيطالي، ألبيرتو أسور روزا، عن عمر يناهز 89 عاما، بحسب ما أعلنت أسرته الأربعاء.



درس أسور روزا، الذي حظى بشهرة واسعة في الأوساط الأدبية الإيطالية، تحت إشراف عالِم الأدب الإيطالي العظيم، ناتالينو سابيجنو، في جامعة لا سابينزا، في روما، قبل أن يصبح أحد المفكرين الماركسيين البارزين والنقاد الأدبيين في البلاد.



وفي عام 1956، وجراء الغزو السوفيتي للمجر، انفصل أسور روزا عن الحزب الشيوعي الإيطالي، الأكبر في الغرب، ولم يعد إلا عام 1972، حيث عمل على إصلاحه وتحويله إلى قوة ديمقراطية اجتماعية رئيسية، خاصة بعد سقوط جدار برلين عام 1989.



وحول الجانب الأدبي في حياته، فقد تخصص أسور روزا في الأدب الإيطالي الحديث والباروكي، كما وضع تصورا وأدار تجميع التاريخ الضخم للأدب الإيطالي، الذي نشرته دار النشر التقدمية إيناودي.



وكان عمله المفضل هو أورلاندو فوريوسو للكاتب لودوفيكو أريوستو.



(أنسامد).



